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Карпин - об уходе легионеров из "Ростова: ребята молодые, давление на них большое. Решение можно понять и принять

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что думает об уходе нескольких иностранцев из "Ростова", которые приостановили свои контракты с клубами.
Фото: ФК "Ростов"
"Встречался с ними, но понятно, что причины их шага не в футбольной плоскости. Два шведа и норвежец ребята молодые, давление на них большое, и тут все сложно. Семьи, родители, бабушки и дедушки, конечно, во многом повлияли. Когда родные так переживают, парни сказали, что спокойствие их семей важнее футбола. Решение можно понять и принять", - цитирует Карпина "РБ Спорт".

Напомним, контракты с клубом временно приостановят Баштуш, Магнуса Кнудсен, Армин Гигович и Понтус Альмквист. Кроме того, защитник ростовчан Деннис Хаджикадунич на год отправился в аренду в "Мальме".

Сообщалось, что футболисты сами обратились к клубу с просьбой временно отпустить их. Ранее ФИФА разрешила всем иностранцам, которые выступают в РПЛ, приостановить свои контракты с клубами до июня этого года.

10 марта стало известно, что Валерий Карпин возвращается к работе с "Ростовом". Он будет совмещать посты в клубе и сборной России до тех пор пока национальная команда не вернется к международным соревнованиям.


Теги: Карпин Ростов Сборная России
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