"Я так счастлив! Это непередаваемое чувство. Во время игры я чувствовал, что мы выиграем. Все отдали себя на 100 процентов, И мы выиграли. Иногда так бывает в футболе, ты играешь хуже, иногда лучше, но когда ты в концовке забиваешь и выигрываешь, это невероятно", - цитирует Языджи "Матч ТВ".
Языджи забил первый гол в ворота "Локомотива", выведя красно-синих вперед. После этого "железнодорожникам" удалось отыграться благодаря голу Изидора, но в самой концовке встречи Фернандес поразил ворота "Локомотива" после углового, принеся ЦСКА победу.
Юсуф Языджи перешел из "Лилля" в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. После перехода он провел три матча в РПЛ, в каждом из которых забил по голу.
Языджи - о победе над "Локомотивом": я счастлив! Во время игры чувствовал, что мы выиграем
Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи поделился эмоциями после победы над "Локомотивом" в 21-м туре РПЛ (2:1).
Фото: РПЛ