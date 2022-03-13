Ранее польские СМИ сообщили, что Крыховяк близок к переходу в АЕК. Футболист в ближайшее время подпишет краткосрочный контракт с греческим клубом.
"Крыховяк может перейти в АЕК? Да, это правда. Нам действительно интересен польский полузащитник", - приводит слова Коне "СЭ".
Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.
В начале марта пресс-служба "быков" объявила о приостановке контрактов с иностранными легионерами клуба.
Полузащитник Гжегож Крыховяк перешел в "Краснодар" летом прошлого года из "Локомотива". В текущем сезоне футболист провел 15 матчей за "быков", в которых забил 5 голов и стал автором 2 результативных передач.
Полузащитник "Краснодара" Крыховяк может перейти в греческий АЕК
В АЕКе подтвердили интерес к Крыховяку
Спортивный директор АЕКа Панайотис Коне отреагировал на информацию о возможном переходе в греческий клуб полузащитника "Краснодара" Гжегожа Крыховяка.
Фото: РПЛ