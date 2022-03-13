В АЕКе подтвердили интерес к Крыховяку

Спортивный директор АЕКа Панайотис Коне отреагировал на информацию о возможном переходе в греческий клуб полузащитника "Краснодара" Гжегожа Крыховяка.

Фото: РПЛ





"Крыховяк может перейти в АЕК? Да, это правда. Нам действительно интересен польский полузащитник", - приводит слова Коне



Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.



В начале марта пресс-служба "быков" объявила о приостановке контрактов с иностранными легионерами клуба.



Полузащитник Гжегож Крыховяк перешел в "



Полузащитник "Краснодара" Крыховяк может перейти в греческий АЕК Ранее польские СМИ сообщили, что Крыховяк близок к переходу в АЕК. Футболист в ближайшее время подпишет краткосрочный контракт с греческим клубом."Крыховяк может перейти в АЕК? Да, это правда. Нам действительно интересен польский полузащитник", - приводит слова Коне "СЭ" Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.В начале марта пресс-служба "быков" объявила о приостановке контрактов с иностранными легионерами клуба.Полузащитник Гжегож Крыховяк перешел в " Краснодар " летом прошлого года из " Локомотива ". В текущем сезоне футболист провел 15 матчей за "быков", в которых забил 5 голов и стал автором 2 результативных передач.