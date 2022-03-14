"Кокорин давно перестал играть в футбол, я это еще до его перехода в "Фиорентину" говорил. Конечно, я предполагал, что он провалится в Италии, потому что предпосылок к другому исходу просто не было. Не удивлюсь, если он завершит карьеру в конце сезона. Зато повезло "Спартаку", они, конечно, сделали невозможное, продав его в Италию", - цитирует Колоскова Sport24.
Последний раз Кокорин выходил на поле в матче против "Торино" 10 января (0:4). Тогда россиянин вышел на замену на 73-й минуте встречи. Всего на счету Кокорина 5 матчей в Серии А в текущем сезоне, в которых форвард не отличался результативными действиями.
Кокорин перебрался в "Фиорентину" из "Спартака" в январе прошлого года. С тех пор форвард ни разу не отличался результативным действием за флорентийцев. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Колосков: Кокорин давно перестал играть в футбол. "Спартак" сделал невозможное, продав его в Италию
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о форварде "Фиорентины" Александре Кокорине.
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