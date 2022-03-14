Агент Кордобы и Рамиреса: игроки хотят вернуться в "Краснодар", когда ситуация будет более стабильной

Агент Хосе Родригес Бастер, представляющий интересы футболистов "Краснодара" Джона Кордобы и Кристиана Рамиреса, рассказал о планах своих клиентов.

Фото: РПЛ





Напомним, "Краснодар" приостановил действия контрактов почти со всеми легионерами, которые выступают за клуб. В их число вошли и Кордоба с Рамиресом. Ранее клуб окончательно покинули Виктор Классон и Реми Кабелла, расторгнувшие контракты с "Краснодаром".



"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 20 матчах. У "быков" есть один матч в запасе. В марте исполняющим обязанности главного тренера "Краснодара" назначили Александра Сторожука. "Джон и Кристиан хотят вернуться в " Краснодар ", когда ситуация будет более стабильной. Пока же они продолжат тренироваться, один в Венгрии, другой — в Барселоне", - приводит слова агента "РБ Спорт" Напомним, "Краснодар" приостановил действия контрактов почти со всеми легионерами, которые выступают за клуб. В их число вошли и Кордоба с Рамиресом. Ранее клуб окончательно покинули Виктор Классон и Реми Кабелла, расторгнувшие контракты с "Краснодаром"."Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 20 матчах. У "быков" есть один матч в запасе. В марте исполняющим обязанности главного тренера "Краснодара" назначили Александра Сторожука.