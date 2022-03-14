— Считаю, что это будет одно из худших решений за последние 10 лет. Для меня это будет провал, — приводит слова Кобелева РБ Спорт.
Ранее СМИ сообщали, что клубы Российской Премьер-Лиги обсудили введение моратория на вылет в текущем сезоне лиги. Если его примет исполком Российского футбольного союза (РФС), то в этом сезоне чемпионата России в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) не вылетит ни одна команда.
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Кобелев — о моратории на вылет РПЛ: это будет одно из худших решений за последние 10 лет
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказался на тему возможного введения моратория на вылет в РПЛ.
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