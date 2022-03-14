— У команды есть проблемы, и Ваноли не может их решить. Команда не тянет, игра не улучшается, — приводит слова Кирьякова РБ Спорт.
Вчера, 13 марта, московский "Спартак" в домашнем матче 21-го тура Российской Премьер-лиги уступил "Краснодару" (1:2). Это поражение стало для красно-белым вторым за четыре матча под руководством Паоло Ваноли.
Колосков: у "Спартака" будет успех, если Ваноли сможет правильно подготавливать команду к каждому матчу
Гурцкая: на Айртона точно есть спрос от "Фенербахче". "Севилья" сходит с ума по Барриосу
Кирьяков: у "Спартака" есть проблемы, и Ваноли не может их решить
Российский специалист Сергей Кирьяков высказался о московском "Спартаке".
Фото: Getty Images