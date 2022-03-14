— "Спартак" не виноват, что у "Краснодара" не было восьми игроков основы. Лично у меня сложилось впечатление, что кто-то захотел продемонстрировать, будто такое импортозамещение вполне себе эффективно.
Все рано или поздно будем в положении "Краснодара". Кроме "Зенита" — это другая планета, все давно с этим свыклись, — приводит слова Салиховой "СЭ".
Вчера, 13 марта, "Краснодар" в выездной встрече 21-го тура чемпионата России обыграл "Спартак" (2:1). Южане проводят второй матч без единого легионера в составе: контракты всех иностранцев "Краснодара" были приостановлены. Виктор Классон и Реми Кабелла расторгли соглашения с командой, а Гжегож Крыховяк до конца сезона будет выступать на правах аренды за греческий АЕК.
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Зарема: у меня впечатление, что кто-то хотел показать, будто импортозамещение как в "Краснодаре" вполне себе эффективно
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о матче команды с "Краснодаром" (1:2) в 21-м туре РПЛ.
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