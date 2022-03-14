— Только игроки несут ответственность за то, что происходит на поле. Судья в этой встрече точно ни при чем. Надо было решать вопросы ещё в первом тайме, и все было бы хорошо, — приводит слова Парфенова "РБ Спорт".
Напомним, "Спартак" пожаловался на судейство Евгения Кукуляка в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром". Это встреча закончилась победой соперника красно-белых со счётом 2:1.
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"Судья точно ни при чем. Только игроки несут ответственность". Парфенов — о поражении "Спартака"
Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение команды от "Краснодара" (1:2) в 21-м туре чемпионата России.
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