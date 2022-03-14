"Дидье нам пока никаких уведомлений не присылал. Информации по нему никакой нет. В среду посмотрим, будет ли он на тренировке, тогда будет ясно", - цитирует Терюшкова "Чемпионат".
Напомним, Дидье Ламкель Зе перебрался в "Химки" в зимнее трансферное окно на правах аренды из бельгийского "Антверпена". В стартовых трех матчах за подмосковный клуб форвард отметился двумя забитыми мячами. Вчера появилась информация, что он покинул расположение "Химок" и вернулся в "Антверпен". Срок его аренды в "Химки" истекает летом этого года.
Терюшков: Ламкель Зе не присылал никаких уведомлений. Посмотрим, будет ли он на тренировке в среду
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал информацию об отъезде форварда Дидье Ламкеля Зе из клуба.
Фото: РПЛ