Гладилин предположил, по какому принципу Карпин собрал заявку сборной России

— Я думаю, что те, кто проявил себя за эти три тура, и на кого в перспективе рассчитывает Карпин и его штаб в случае возобновления международных игр, в итоге и были вызваны в сборную, — приводит слова Гладилина "Газета.Ru".
Напомним, сегодня тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным огласил состав на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Москве с 21 по 27 марта. У национальной команды в эти даты запланирована одна товарищеская встреча.
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