— Люди, которые не раз брали чемпионство игроками, сейчас возглавляют команду — и она додавливает. Из ничего — где должны были взять три очка, взяли девять. Они всегда так чемпионами и становились.
Сейчас же ЦСКА, на мой взгляд, является претендентом на второе место, — приводит слова Широкова "РБ Спорт".
Московский ЦСКА после возобновления Российской Премьер-Лиги одержал победы во всех трёх матчах турнира. Команда Алексея Березуцкого переиграла "Спартак", "Нижний Новгород" и "Локомотив". В следующем туре армейцы ЦСКА дома встретится с казанским "Рубином".
В 21 матче чемпионата России ЦСКА набрал 39 очков и занимает в турнирной таблице 39 очков, отставая от идущего вторым "Динамо" на три балла.
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Широков: ЦСКА должен был брать 3 очка, а взяли 9 из ничего. Это претендент на 2-е место РПЛ
Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков считает, что московская команда является претендентом на второе место в чемпионате России.
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