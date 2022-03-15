— Не могу говорить за тренеров, но с моей точки зрения он застыл в своем развитии — как был приличным игроком, так и остался. Никакого прогресса и ничего нового в его игре нет. Считаю, что он по игре не заслуживает вызова в сборную, — приводит слова Колоскова Metaratings.
23-летний Обляков в 23 матчах нынешнего сезона отдал три голевые передачи. Соглашение полузащитника с московским ЦСКА истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость Облякова оценивается порталом Transfermarkt в 6,5 миллионов евро.
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Колосков — о невызове Облякова в сборную России: он застыл в своем развитии. Никакого прогресса
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал невызов полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в сборную России на учебные сборы.
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