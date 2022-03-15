— Он совсем тупой. Господин Дзюба больше всех жалеет, а весь российский народ для него по одному месту?
Пускай он думает, перед тем как что-либо говорить. Если не нравится в России жить и зарабатывать, пускай уезжает туда, куда ему хочется. Он нам не нужен в сборной и просить его не будем, — приводит слова Кавазашвили Metaratings.
Вчера, 15 марта, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным озвучил заявку команды на предстоящий учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 21 по 27 марта в Москве. В нём не оказалось места для Артёма Дзюбы. Как стало известно позднее, 33-летний нападающий "Зенита" попросил не вызывать его в национальную команду на сбор по личным причинам.
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Кавазашвили — о Дзюбе: совсем тупой. Он нам не нужен в сборной и просить его не будем
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал решение нападающего "Зенита" Артема Дзюбы не приезжать на учебный сбор национальной команды.
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