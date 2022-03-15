— Дзюба может ехать в сборную Украины, он поступил абсолютно паскудно. Артём показал трусость, подлость, он предал свою страну. Понятно, что дело не в родственниках, а в моде. Отказался сейчас, больше играть не будет, пусть уезжает в Африку.
Его надо выкинуть отовсюду, он больше нигде не имеет право играть, во дворах пусть парней учит. Он настоящий негодяй, подлый и мерзкий поступок настоящего предателя. Если стране тяжело и он так говорит, то пошёл нафиг, — цитирует Милонова Metaratings.
Ранее 33-летний Дзюба отказался от приглашения в участии в учебном сборе сборной России по личным причинам. Футболист "Зенита" из Санкт-Петербурга последний раз играл в футболке национальной сборной России на чемпионате Европы летом 2021 года.
В нынешнем сезоне Дзюба в 30 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал 10 голевых передач. Соглашение нападающего с российским клубом истекает в конце нынешнего сезона.
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Милонов — о Дзюбе: он поступил абсолютно паскудно. Артем показал трусость, подлость, он предал свою страну
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение нападающего Артема Дзюбы не приезжать на учебный сбор национальной сборной России.
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