По сведениям источника, в клубе из Санкт-Петербурга знают об этой ситуации, но не могут ничего с этим сделать.
32-летний Ловрен, выступающий за "Зенит" с лета 2020 года, после возобновления сезона не провёл за российский клуб ни одного матча из-за травмы. В нынешнем сезоне на счету хорватского защитника 19 проведенных встреч во всех турнирах.
Соглашение Ловрена истекает в 2023 году.
Источник: Metaratings.
Источник: в Хорватии Ловрена убеждают приостановить контракт с "Зенитом"
Защитник "Зенита" Деян Ловрен может приостановить контракт с командой.
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