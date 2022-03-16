— "Спартак" – за скандирования оскорбительных выражений штраф 100 тысяч рублей, плюс запрещен допуск на секторы D122, D123 на один матч условно с испытательным сроком до конца сезона, — приводит слова Григорьянца Metaratings.
В 21-м туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" проводил домашний матч на "Открытие Банк Арене" против "Краснодара". Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.
Сейчас подопечные Паоло Ваноли занимают в турнирной таблице чемпионата России девятое место с 26 очками.
КДК РФС отменил штраф Паоло Ваноли за опоздание на пресс-конференцию
"Спартак" оштрафовали и наказали условным закрытием двух секторов после матча с "Краснодаром"
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах "Спартаку" по итогам матча 21-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2).
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