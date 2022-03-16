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Орлов: Слуцкий разочаровал. Что за истерика? Для меня это недопустимо!

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого за заявления про судейство после матча с "Ростовом" (1:2).
Фото: РИА Новости
"Падает ли у нас уровень судейства? Леонид Слуцкий, откровенно говоря, разочаровал своими словами после поражения от "Ростова". Ему мешает нервозность. Ну что это за истерика? Что он устроил? Почему у нас так культивируется нецензурная брань? Это что, норма жизни? И многие ведь поддерживают. Для меня это недопустимо! Ты тренер, воспитывай красивых, интеллигентных людей! Что это за хамство?" - цитирует слова Орлова "СЭ".

Напомним, 14 марта "Рубин" дома уступил "Ростову" (1:2). На 18-й минуте арбитр встречи Виталий Мешков удалил форварда хозяев Виталия Лисаковича, показав ему прямую красную карточку. После матча главный тренер казанцев Леонид Слуцкий нелицеприятно высказался о судействе Мешкова, заявив, что арбитр "устроил бенефис".

Сегодня стало известно, что комитет по этике рассмотрит высказывания Слуцкого на ближайшем заседании.


Теги: Орлов Слуцкий Рубин Ростов
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