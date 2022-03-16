Газизов - о понижении зарплат в "Краснодаре": в нашем чемпионате творится такое, что я уже ничему не удивляюсь

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что футболисты "Краснодара" согласились на понижение зарплаты в два-три раза.

Фото: РПЛ





Напомним, сегодня появилась информация, что футболисты "Краснодара" пошли на серьезное сокращение зарплаты - в два-три раза. Сообщалось, что об этом их попросил клуб.



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Кроме того, "Краснодар" покинул главный тренер Даниэль Фарке, возглавивший клуб только зимой, и весь его тренерский штаб. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Сторожук.

"Давайте дождемся официальных слов "Краснодара". Сейчас происходит очень многое. Не знаю даже, что сказать. Возможно ли такое в нашем чемпионате? Творится такое у нас, что я уже ничему не удивляюсь", - цитирует Газизова "РБ Спорт" Напомним, сегодня появилась информация, что футболисты "Краснодара" пошли на серьезное сокращение зарплаты - в два-три раза. Сообщалось, что об этом их попросил клуб.Ранее " Краснодар " приостановил контракты со всеми легионерами, которые выступали за клуб. В итоге Реми Кабелла и Виктор Классон расторгли контракты с "Краснодаром", Хуниор Алонсо отправился в аренду в "Атлетико Минейро", а Гжегож Крыховяк временно подписал контракт с греческим АЕКом.Кроме того, "Краснодар" покинул главный тренер Даниэль Фарке, возглавивший клуб только зимой, и весь его тренерский штаб. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Сторожук.