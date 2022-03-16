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Газизов - о понижении зарплат в "Краснодаре": в нашем чемпионате творится такое, что я уже ничему не удивляюсь

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что футболисты "Краснодара" согласились на понижение зарплаты в два-три раза.
Фото: РПЛ
"Давайте дождемся официальных слов "Краснодара". Сейчас происходит очень многое. Не знаю даже, что сказать. Возможно ли такое в нашем чемпионате? Творится такое у нас, что я уже ничему не удивляюсь", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

Напомним, сегодня появилась информация, что футболисты "Краснодара" пошли на серьезное сокращение зарплаты - в два-три раза. Сообщалось, что об этом их попросил клуб.

Ранее "Краснодар" приостановил контракты со всеми легионерами, которые выступали за клуб. В итоге Реми Кабелла и Виктор Классон расторгли контракты с "Краснодаром", Хуниор Алонсо отправился в аренду в "Атлетико Минейро", а Гжегож Крыховяк временно подписал контракт с греческим АЕКом.

Кроме того, "Краснодар" покинул главный тренер Даниэль Фарке, возглавивший клуб только зимой, и весь его тренерский штаб. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Сторожук.


Теги: Газизов УФА Краснодар
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