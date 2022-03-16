Деменко: Галицкий оставил тех, кто действительно хочет играть за "Краснодар"

Бывший полузащитник "Краснодара" Максим Деменко отреагировал на информацию о сокращении зарплат в краснодарском клубе.

Фото: Кубань 24





Напомним, сегодня появилась информация, что футболисты "Краснодара" пошли на серьезное сокращение зарплаты - в два-три раза. Сообщалось, что об этом их попросил клуб.



Ранее "Краснодар" приостановил контракты со всеми легионерами, которые выступали за клуб. В итоге Реми Кабелла и Виктор Классон расторгли контракты с "Краснодаром", Хуниор Алонсо отправился в аренду в "Атлетико Минейро", а Гжегож Крыховяк временно подписал контракт с греческим АЕКом. "Если это действительно так, то это дорогого стоит! Уверен, что сейчас Сергей Николаевич оставил тех, кто действительно хочет играть за " Краснодар " и хотят максимально помогать клубу. Ребята молодцы, что нашли общий язык с руководством клуба в этом вопросе. В общем, это хороший сигнал для всего нашего футбола", - цитирует Деменко "РБ Спорт" Напомним, сегодня появилась информация, что футболисты "Краснодара" пошли на серьезное сокращение зарплаты - в два-три раза. Сообщалось, что об этом их попросил клуб.Ранее "Краснодар" приостановил контракты со всеми легионерами, которые выступали за клуб. В итоге Реми Кабелла и Виктор Классон расторгли контракты с "Краснодаром", Хуниор Алонсо отправился в аренду в "Атлетико Минейро", а Гжегож Крыховяк временно подписал контракт с греческим АЕКом.