- Готовы подарить арбитру и всей бригаде VAR очки, чтобы в следующий раз работали только в них и не допускали такого беспредела. Очень хотелось узнать мнение экспертов об игре плечом Кофрие и получить расшифровку момента с игрой рукой "Краснодара" до руки Николсона. Но положение не дает разбирать такие эпизоды. Значит, судейский беспредел будет продолжаться? Давайте менять положение! Игрокам и болельщикам надо разъяснять все моменты и растолковывать все правила, - передает слова Салиховой "СЭ".
Ранее стало известно, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла свой вердикт по поводу обращения московского "Спартака" на работу бригады Евгения Кукуляка в матче 21 тура Российской премьер-лиги, в котором красно-белые принимали на своем поле "Краснодар" (1:2).
ЭСК признала, что два гола "Спартака" были отменены правильно, потому что в одном из моментов видеоарбитры верно зафиксировали офсайд, а в другом - игру рукой у нападающего московского клуба, но пенальти в ворота красно-белых в концовке матча был назначен ошибочно. При этом, по данным СМИ, решение об ошибочности назначения пенальти было принято с минимальным перевесом голосов - 3:2.
Ранее стало известно, что пресс-служба "Спартака" посредством видеоролика в официальном телеграм-канале объявила ошибочными 4 ключевых решения бригады арбитров в матче против "Краснодара".
ЭСК: оба гола в ворота "Краснодара" отменены правильно, пенальти в ворота "Спартака" назначен ошибочно
СМИ: при голосовании ЭСК по вопросу пенальти "Краснодара" в ворота "Спартака" голоса разделились практически поровну
"Спартак" объявил ошибками судей почти все ключевые решения рефери и ВАР в матче с "Краснодаром" не в свою пользу
Зарема: готовы подарить арбитру и бригаде VAR очки, чтобы работали только в них
Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова в резкой форме прокомментировала решение ЭСК при президенте РФС по обращению красно-белых.
Фото: МатчПремьер