Вилков: то, что Слуцкий орал матом в эфире, это беспредел. Надо было вызывать полицию и давать 15 суток

Экс-арбитр ФИФА Михаил Вилков высказался о поведении главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого после поражения от "Ростова" (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

Фото: РПЛ





"То, что на игру назначили Виталика - это неправильно. Думаю, он испытывал дискомфорт, учитывая напряженные отношения со Слуцким.



А то, что Слуцкий орал матом в эфире после игры - это беспредел. Надо было вызывать полицию и давать 15 суток за то, что на центральном спортивном канале человек матом орет на судей. Слуцкий всегда неравнодушен к судьям. Он привык занимать первые места, но сейчас результата нет, поэтому Леонид нервничает и прикрывает свою задницу криком на судей", - сказал Вилков.



Напомним, 14 марта "Рубин" дома уступил "Ростову" (1:2). На 18-й минуте арбитр встречи Виталий Мешков удалил форварда хозяев Виталия Лисаковича, показав ему прямую красную карточку. Накануне стало известно, что комитет по этике рассмотрит высказывания Слуцкого на ближайшем заседании.



Леонид Слуцкий с декабря 2019 года возглавляет казанский "Рубин". Следующий матч "Рубин" проведет в воскресенье, 20 марта. В гостях казанцы сыграют с



Источник: После игры главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий выступил с резкой и эмоциональной речью в адрес главного арбитра матча Виталия Мешкова, обвинив его в предвзятом по отношению к его команде судействе. По итогам 21 тура чемпионата России " Рубин " находится в турнирной таблице на десятом месте с 25 набранными очками."То, что на игру назначили Виталика - это неправильно. Думаю, он испытывал дискомфорт, учитывая напряженные отношения со Слуцким.А то, что Слуцкий орал матом в эфире после игры - это беспредел. Надо было вызывать полицию и давать 15 суток за то, что на центральном спортивном канале человек матом орет на судей. Слуцкий всегда неравнодушен к судьям. Он привык занимать первые места, но сейчас результата нет, поэтому Леонид нервничает и прикрывает свою задницу криком на судей", - сказал Вилков.Напомним, 14 марта "Рубин" дома уступил "Ростову" (1:2). На 18-й минуте арбитр встречи Виталий Мешков удалил форварда хозяев Виталия Лисаковича, показав ему прямую красную карточку. Накануне стало известно, что комитет по этике рассмотрит высказывания Слуцкого на ближайшем заседании.Леонид Слуцкий с декабря 2019 года возглавляет казанский "Рубин". Следующий матч "Рубин" проведет в воскресенье, 20 марта. В гостях казанцы сыграют с ЦСКА . На эту встречу назначен Кирилл Левников.Источник: РБ Спорт