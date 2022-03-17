После игры главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий выступил с резкой и эмоциональной речью в адрес главного арбитра матча Виталия Мешкова, обвинив его в предвзятом по отношению к его команде судействе. По итогам 21 тура чемпионата России "Рубин" находится в турнирной таблице на десятом месте с 25 набранными очками.
"То, что на игру назначили Виталика - это неправильно. Думаю, он испытывал дискомфорт, учитывая напряженные отношения со Слуцким.
А то, что Слуцкий орал матом в эфире после игры - это беспредел. Надо было вызывать полицию и давать 15 суток за то, что на центральном спортивном канале человек матом орет на судей. Слуцкий всегда неравнодушен к судьям. Он привык занимать первые места, но сейчас результата нет, поэтому Леонид нервничает и прикрывает свою задницу криком на судей", - сказал Вилков.
Напомним, 14 марта "Рубин" дома уступил "Ростову" (1:2). На 18-й минуте арбитр встречи Виталий Мешков удалил форварда хозяев Виталия Лисаковича, показав ему прямую красную карточку. Накануне стало известно, что комитет по этике рассмотрит высказывания Слуцкого на ближайшем заседании.
Леонид Слуцкий с декабря 2019 года возглавляет казанский "Рубин". Следующий матч "Рубин" проведет в воскресенье, 20 марта. В гостях казанцы сыграют с ЦСКА. На эту встречу назначен Кирилл Левников.
Источник: РБ Спорт
Вилков: то, что Слуцкий орал матом в эфире, это беспредел. Надо было вызывать полицию и давать 15 суток
Экс-арбитр ФИФА Михаил Вилков высказался о поведении главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого после поражения от "Ростова" (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ