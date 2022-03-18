"Сейчас Квинси сыграл важную роль в том, чтобы сохранить спокойствие среди легионеров в этой непростой ситуации. Как я понимаю, Квинси всех сразу собрал и поговорил, убедил всех остаться. Сказал, что тренер здесь, президент тоже здесь, и дал гарантии, давайте думать о футболе и работать. Промес действительно умеет брать на себя ответственность и вести людей за собой", - сказал Ребров.
Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.
Московский "Спартак" в таблице Российской Премьер-лиги занимает 9-е место. В 21 матче красно-белые набрали 26 очков. С декабря прошлого года столичный клуб возглавляет итальянец Паоло Ваноли. Под руководством Ваноли "Спартак" провел 4 официальных матча, в которых одержал 2 победы и потерпел 2 поражения.
Завтра, 19 марта, "Спартак" в гостях сыграет против "Нижнего Новгорода". Игра 22-го тура РПЛ начнется в 14:00 мск.
Источник: Sports.ru
Ребров: Промес убедил легионеров остаться в "Спартаке" в этой непростой ситуации
Технический координатор "Спартака" Артем Ребров рассказал, благодаря кому клуб смог сохранить в составе всех иностранцев.
Фото: ФК "Спартак"