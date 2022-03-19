Заседание комитета по этике РФС по высказываниям Слуцкого о судье Мешкове пройдет 24 марта

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что заявление по высказываниям главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого в отношении арбитра Виталия Мешкова будет рассмотрено 24 марта.

Фото: РПЛ