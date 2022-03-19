Напомним, главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий обрушился с критикой в адрес Виталия Мешкова после его судейства в матче с "Ростовом (1:2). Казанский клуб отправил в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза 13 моментов, по которым они просят разъяснения.
"24 марта будем рассматривать. Заседание пройдет по видеоконференцсвязи. На него приглашен сам Леонид Викторович Слуцкий или его представитель.
Что может грозить Слуцкому? Пока не знаю, не могу об этом говорить. Сначала надо рассмотреть и обсудить дело", - приводит слова Андреева РБ Спорт.
14 марта "Рубин" дома уступил "Ростову" (1:2). На 18-й минуте арбитр встречи Виталий Мешков удалил форварда хозяев Виталия Лисаковича, показав ему прямую красную карточку.
Леонид Слуцкий с декабря 2019 года возглавляет казанский "Рубин". Следующий матч "Рубин" проведет в воскресенье, 20 марта. В гостях казанцы сыграют с ЦСКА. На эту встречу назначен Кирилл Левников, арбитром ВАР будет Игорь Панин. Стартовый свисток на "Ак Барс Арене" прозвучит в 14:00 мск.
Вилков: то, что Слуцкий орал матом в эфире, это беспредел. Надо было вызывать полицию и давать 15 суток
Заседание комитета по этике РФС по высказываниям Слуцкого о судье Мешкове пройдет 24 марта
Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что заявление по высказываниям главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого в отношении арбитра Виталия Мешкова будет рассмотрено 24 марта.
Фото: РПЛ