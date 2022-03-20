Источник: РФС может ужесточить наказания и штрафы за оскорбление судей

Судейский комитет РФС и департамент судейства изменить систему штрафов и ужесточить наказания за оскорбление рефери.

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По информации источника, в новом сезоне, если это утвердит исполком РФС, в дисциплинарный регламент могут внести поправки, касающиеся рецидивов - повторных нарушений против официальных лиц матчей.



За повторное оскорбительное поведение игрока или сотрудника клуба предлагается дисквалифицировать рецидивиста на 8 матчей и крупный штраф - от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.



Напомним, главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий обрушился с критикой в адрес Виталия Мешкова после его судейства в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги с "Ростовом (1:2). Казанский клуб отправил в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза 13 моментов, по которым они просят разъяснения.



В четверг, 24 марта, Комитет по этике РФС рассмотрит данный эпизод.



Заседание комитета по этике РФС по высказываниям Слуцкого о судье Мешкове пройдет 24 марта Об этом пишет "СЭ" По информации источника, в новом сезоне, если это утвердит исполком РФС, в дисциплинарный регламент могут внести поправки, касающиеся рецидивов - повторных нарушений против официальных лиц матчей.За повторное оскорбительное поведение игрока или сотрудника клуба предлагается дисквалифицировать рецидивиста на 8 матчей и крупный штраф - от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.Напомним, главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий обрушился с критикой в адрес Виталия Мешкова после его судейства в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги с "Ростовом (1:2). Казанский клуб отправил в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза 13 моментов, по которым они просят разъяснения.В четверг, 24 марта, Комитет по этике РФС рассмотрит данный эпизод.