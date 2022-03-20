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Зарема Салихова раскритиковала идею ужесточения наказания за оскорбление судей

Супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала информацию о том, что РФС планирует изменить систему штрафов и ужесточить наказание за оскорбление рефери.
Фото: Global Look Press
По информации СМИ, в новом сезоне в дисциплинарный регламент могут внести поправки, касающиеся рецидивов - повторных нарушений против официальных лиц матчей.

"Вместо того чтобы повышать качество судейства и информировать болельщиков, разъясняя каждый спорный момент, нам предлагают ввести цензуру на обсуждение арбитров? Это убьет последние остатки здравого смысла: вместо диалога - штрафы. Судья Иванов, что в 2016 году "ошибался" в наших матчах, что в 2022-м "ошибается", - цитирует Салихову "СЭ".

Напомним, главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий обрушился с критикой в адрес Виталия Мешкова после его судейства в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги с "Ростовом (1:2). Казанский клуб отправил в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза 13 моментов, по которым они просят разъяснения.

В четверг, 24 марта, Комитет по этике РФС рассмотрит данный эпизод.

Источник: РФС может ужесточить наказания и штрафы за оскорбление судей


Теги: Салихова РФС
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