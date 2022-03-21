"Спартак" обратился в ЭСК с просьбой дать оценку действиям судьи Иванова и судьи ВАР Сиденкова в эпизоде, когда в конце первого тайма Айртон получил травму после столкновения с игроком "Нижнего Новгорода" Гоцуком", - сообщает пресс-служба "Спартака".
Напомним, Айртон получил травму в концовке первого тайма матча с "Нижним Новгородом". Защитник нижегородцев Кирилл Гоцук двигаясь с мячом, отдал передачу и после этого прямой ногой наступил на голеностоп Айртона. Арбитр встречи Сергей Иванов не обратил внимания на эпизод и отправил команды на перерыв. Айртон не смог покинуть поле самостоятельно и не сумел выйти на поле во втором тайме.
В итоге "Спартак" сыграл с "Нижним Новгородом" вничью. На гол Мартинса Перейры нижегородцы сразу же ответили точным ударом Юлдошева.
"Спартак" уже обращался в ЭСК РФС после предыдущего тура, в котором уступил "Краснодару" (1:2). В итоге экспертно-судейская комиссия признала ошибкой назначение пенальти, с которого "Краснодар" забил победный гол в ворота красно-белых.
"Спартак" обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра Иванова в эпизоде с травмой Айртона
"Спартак" обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу эпизода, в котором защитник красно-белых Айртон получил травму в матче с "Нижним Новгородом".
Фото: ФК "Спартак"