СМИ: "Урал", "Уфа", "Ахмат" и "Ростов" активнее всех выступают за расширение РПЛ и мораторий на вылет

Стало известно, какие клубы лоббируют увеличение числа команд и мораторий на вылет в РПЛ.

Фото: РФС





Напомним, ранее появилась информация, что РПЛ согласовала мораторий на вылет команд из РПЛ в нынешнем сезоне. Это означает, что ни одна команда не покинет лигу по итогам чемпионата. Кроме того, появлялась информация, что РПЛ может быть расширена за счет команд, которые займут первое и второе места в ФНЛ в текущем сезоне.



Источник: Как сообщает источник, на расширении лиги и моратории на вылет настаивают " Уфа ", " Урал ", " Ростов " и "Ахмат". При этом отмечается, что топ-клубы РПЛ все еще выступают против подобного решения. Эти вопросы будут обсуждаться на собрании клубов РПЛ, которое состоится 22 марта.Напомним, ранее появилась информация, что РПЛ согласовала мораторий на вылет команд из РПЛ в нынешнем сезоне. Это означает, что ни одна команда не покинет лигу по итогам чемпионата. Кроме того, появлялась информация, что РПЛ может быть расширена за счет команд, которые займут первое и второе места в ФНЛ в текущем сезоне.Источник: "Чемпионат"