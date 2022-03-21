Источник: В РФС выступают против моратория на вылет и расширения РПЛ

В российском футбольном союзе не уверены в необходимости принятия решений о расширении РПЛ путем моратория на вылет команд из лиги в этом сезоне.

Фото: РФС





Напомним, ранее появилась информация, что "



Источник: Как сообщает источник, большинство чиновников РФС не нравится идея о возможном расширении лиги и моратории на вылет в текущем сезоне. Это связано с тем, что ради подобных решений придется экстренно изменить правила лицензирования клубов. Кроме того, в РФС в принципе не уверены, что эти инициативы пойдут на пользу российскому футболу.Напомним, ранее появилась информация, что " Уфа ", " Урал ", " Ростов " и "Ахмат" активнее других лоббируют вышеупомянутые инициативы. Они будут обсуждаться на собрании клубов РПЛ, которое состоится 22 марта.Источник: "Чемпионат"