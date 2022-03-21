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Барриос планирует вернуться в "Зенит" после матчей за сборную Колумбии

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос планирует вернуться в российский клуб после матчей за сборную Колумбии.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщил агент футболиста Луис Фелипе Поссо.

"Барриос планирует вернуться в "Зенит" после перерыва на матчи сборных", - цитирует агента РИА Новости.

Барриос получил вызов в сборную Колумбии на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команд Боливии (24 марта) и Венесуэлы (29 марта). Колумбийцы в таблице южноамериканской зоны занимают 7-е место, набрав в 16 матчах 17 очков. Отметим, чтобы получить прямую путевку на чемпионат мира-2022 нужно попасть в топ-4 отбора в зоне КОНМЕБОЛ, 5-е место дает право побороться за место на мундиале через межконтинентальные стыковые матчи.

В текущем сезоне Вильмар Барриос провел за "Зенит" 28 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 голевую передачу.


Теги: Барриос Зенит Сборная Колумбии
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