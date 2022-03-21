— Ну, пусть [контракт] пересматривают. Такие реалии сейчас. Поэтому, если понадобится что-то пересмотреть — пусть пересматривают. Пойдем навстречу руководству, если это нужно будет, — рассказал Глебов в интервью "Известиям".
Напомним, ранее сообщалось, что игроки "Краснодара" пошли на снижение зарплат в 2-3 раза. Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, что это коснулось лишь тех футболистов, которые получали зарплату в валюте.
В нынешнем сезоне 22-летний Глебов в 22 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.
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"Пойдем навстречу руководству". Глебов — о возможном сокращении зарплат в "Ростове"
Полузащитник и капитан "Ростова" Данил Глебов высказался о возможном снижении зарплаты.
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