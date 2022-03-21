Юран: теперь клубы РПЛ будут ориентироваться на российских футболистов, ФНЛ станет донором

Главный тренер "Химок" Сергей Юран считает, что клубы РПЛ начнут чаще обращать внимание на футболистов ФНЛ.

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Теперь клубы будут ориентироваться на российских футболистов, первая лига станет донором для РПЛ, — приводит слова Юрана



Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам клубов Российской Премьер-Лиги в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты с командами до конца нынешнего сезона.



УЕФА вчера, 21 марта, разрешил четвертьфиналистам еврокубков дозаявить до двух легионеров из чемпионатов России и Украины. Сделать это нужно до 1 апреля.

— Иностранцы уехали, и сейчас клубы начнут подписывать лучших россиян из первого дивизиона. Есть неплохие юноши, которые не могли попасть в Премьер-лигу из-за иностранцев.Теперь клубы будут ориентироваться на российских футболистов, первая лига станет донором для РПЛ, — приводит слова Юрана Sport24 Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам клубов Российской Премьер-Лиги в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты с командами до конца нынешнего сезона.УЕФА вчера, 21 марта, разрешил четвертьфиналистам еврокубков дозаявить до двух легионеров из чемпионатов России и Украины. Сделать это нужно до 1 апреля.