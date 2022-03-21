— Иностранцы уехали, и сейчас клубы начнут подписывать лучших россиян из первого дивизиона. Есть неплохие юноши, которые не могли попасть в Премьер-лигу из-за иностранцев.
Теперь клубы будут ориентироваться на российских футболистов, первая лига станет донором для РПЛ, — приводит слова Юрана Sport24.
Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам клубов Российской Премьер-Лиги в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты с командами до конца нынешнего сезона.
УЕФА вчера, 21 марта, разрешил четвертьфиналистам еврокубков дозаявить до двух легионеров из чемпионатов России и Украины. Сделать это нужно до 1 апреля.
Юран: теперь клубы РПЛ будут ориентироваться на российских футболистов, ФНЛ станет донором
Главный тренер "Химок" Сергей Юран считает, что клубы РПЛ начнут чаще обращать внимание на футболистов ФНЛ.
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