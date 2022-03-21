— У "Рубина", безусловно, есть доверие к Слуцкому. Он будет вечно работать у нас, — приводит слова Сайманова Sport24.
В 22-м туре Российской Премьер-Лиги "Рубин" на выезде с разгромным счётом уступил ЦСКА (1:6). Сейчас казанская команда с 25 очками занимает в турнирной таблице 10-е место.
Сборная России начала сбор, CAS не стал переносить стыки, Слуцкий остается в «Рубине». Главное к утру 22 марта
"Он будет вечно работать у нас". Гендир "Рубина" — о Слуцком
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что главный тренер Леонид Слуцкий не покинет команду.
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