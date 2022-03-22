Г. Иванов - о возможном отказе от госфинансирования: я против, конечно. У больших клубов разве не госфинансирование?

Президент "Урала" Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном отказе клубов РПЛ от государственного финансирования.

Фото: ФК "Урал"





Генеральными спонсорами топ-клубов российской премьер-лиги являются крупные корпорации с государственным участием в большей или меньшей степени. Так, спонсором действующего трехкратного чемпиона и лидера текущей турнирной таблицы чемпионата " - Что думаю по отказу от госфинансирования? Я против, конечно. У больших клубов разве не госфинансирование? Зачем условным "РЖД" платить зарплаты по 500 миллионов? Хозяин - барин. У них есть совет директоров, они решают. Может быть, хотят финансировать. Это имиджевая составляющая. Не знаю, что они там говорят. Надо обращаться в "РЖД", - передает слова Иванова " РБ Спорт ".Генеральными спонсорами топ-клубов российской премьер-лиги являются крупные корпорации с государственным участием в большей или меньшей степени. Так, спонсором действующего трехкратного чемпиона и лидера текущей турнирной таблицы чемпионата " Зенита " является ПАО "Газпром", более 50% которого принадлежит государству. Финансирование московского " Динамо " осуществляет банк "ВТБ", ЦСКА - государственная корпорация "ВЭБ.РФ", " Спартака " - нефтяная компания "ЛУКойл", " Локомотива " - ОАО "РЖД".