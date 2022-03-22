- Бразильская федерация не давит на Бруно. Ничто не заставит его уйти из ЦСКА, он точно остается, - передает слова Кастаньи "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что приостановили контракты со своими клубами РПЛ в соответствии с правилами временного трудоустройства ФИФА от 7 марта большинство легионеров "Краснодара", "Ростова", "Урала", "Химок" и "Рубина". О готовности продолжить выступления за свои команды высказались игроки-иностранцы из "Зенита" и "Спартака".
Агент Бруно Фукса ответил на вопрос о возможной приостановке игроком контракта с ЦСКА
Агент защитника ЦСКА Бруно Фукса Стефано Кастанья сообщил, что футболист не планирует приостанавливать действующий контракт с красно-синими.
Фото: ПФК ЦСКА