В ЦСКА решают проблемы с владельцем клуба ВЭБ РФ, попавшими под санкции. Об этом рассказал гендиректор команды Роман Бабаев.
Функционер отметил, что вопросом работы с ВЭБ занимаются юристы. «Есть несколько вариантов. Не хочется вдаваться в подробности, окончательного решения нет, но мы обязательно это сделаем», - сообщил функционер Sport24.
Министерство финансов США ввело санкции против ВЭБ 23 февраля – в список попали дочерние компании организации, среди которых "ВЭБ-лизинг", "Российский экспортный центр", Росэксимбанк, "Сибуглемет".
Роман Бабаев – о вероятности смены владельца ЦСКА: есть несколько вариантов
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможности формальной смены владельца.
Фото: РПЛ