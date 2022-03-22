Хачатурянц: тема лимита сейчас неактуальна. Формула 10+15 могла бы вывести на другой уровень

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что сейчас лига не рассматривает возможность изменения лимита на легионеров.

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— Тема лимита сейчас неактуальна. Видите же ситуацию. Формула 10+15 могла бы вывести на другой уровень, — рассказал Хачатурянц журналистам.Напомним, ранее сообщалось, что в Российской Премьер-Лиге рассматривают введение лимита по схеме "10+15". Однако из-за ситуации в мире ФИФА разрешила иностранным футболистам клубов РПЛ прерывать соглашения с командой до конца сезона.