— О каком расширении может идти речь? Галицкий заберет деньги из "Краснодара", и уже минус одна команда, — приводит слова Смородской Sport24.
Ранее сообщалось, что владелец "Краснодара" Сергей Галицкий испытывает проблемы с финансами из-за санкций, поэтому в клубе несколько футболистов пошли на сокращение зарплат.
Генич: в "Краснодаре" не так все печально, зарплаты сократили лишь нескольким игрокам
Смородская: о каком расширении может идти речь? Галицкий заберет деньги из "Краснодара", и уже минус одна команда
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном расширении РПЛ.
Фото: Getty Images