Напомним, Айртон получил травму в концовке первого тайма матча с "Нижним Новгородом". Защитник нижегородцев Кирилл Гоцук двигаясь с мячом, отдал передачу и после этого прямой ногой наступил на голеностоп Айртона. Арбитр встречи Сергей Иванов не обратил внимания на эпизод и отправил команды на перерыв. Айртон не смог покинуть поле самостоятельно и не сумел выйти на поле во втором тайме.
Позже стало известно, что у Айртона контузия кости и мышц голени. Он может остаться без футбола на месяц.
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что большинство экспертов сошлись на том, что фол Гоцука тянет на желтую или "оранжевую" карточку.
"А какая конкретно оранжевая? Морковно-оранжевая или темно-мандариновая? Для меня это - красная карточка. Карточка цвета адского пламени!" - цитирует Салихову "СЭ".
Зарема - об эпизоде с травмой Айртона: для меня это - красная карточка. Карточка цвета адского пламени!
Супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова отреагировала на слова президента РПЛ Ашота Хачатурянца.
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