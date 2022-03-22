"Чего ожидать от Исполкома? Послушаем, что скажут", - заявил Федун.
Сегодня, 23 марта, в Москве состоится заседание Исполкома РФС. На нем будет рассматриваться возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ).
Напомним, ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что на собрании клубов, которое проходило накануне, большинство проголосовало за увеличение количества команд в РПЛ до 18. С 1998 года чемпионат России состоит из 16 команд.
Кроме того, ранее сообщалось, что клубы также лоббируют введения моратория на вылет в этом сезоне, который позволит всем командам, выступающим сейчас в высшем российском дивизионе, сохранить свои места.
Источник: "СЭ"
"Послушаем, что скажут". Федун - перед исполкомом РФС
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился ожиданиями от предстоящего заседания Исполкома Российского футбольного союза (РФС).
Фото: ТАСС