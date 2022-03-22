Об этом пишет "СЭ".
Сегодня пресс-служба РФС сообщила о том, что Селихов покинул расположение сборной России из-за болей в спине. Отметим, национальная команда на этой неделе проводит учебно-тренировочный сбор в Москве.
Ближайший матч "Спартак" в РПЛ проведет 2 апреля - в гостях подопечные Паоло Ваноли сыграют с московским "Локомотивом". Игра 23-го тура начнется в 19:30 мск.
Вратарь Александр Селихов в текущем сезоне провел 10 матчей в РПЛ, в которых пропустил 14 мячей.
"Спартак" в таблице чемпионата России занимает 9-е место, набрав в 22 матчах 27 очков.
Селихов покинул расположение сборной России
Селихов, скорее всего, будет готов к матчу с "Локомотивом"
Вратарь "Спартака" Александр Селихов скорее всего, будет готов к следующему матчу красно-белых в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Фото: РФС