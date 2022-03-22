Гинер высказался о ситуации в армейском клубе перед началом заседания исполкома.
"Как дела у ЦСКА? Шикарно", - сказал Гинер.
ЦСКА попал под действие американских санкций в числе 25 дочерних структур ВЭБ из-за ситуации на Украине.
Московский ЦСКА после возобновления РПЛ одержал 4 победы подряд с общим счетом 11:2. Подопечные Алексея Березуцкого в таблице чемпионата России занимают 3-е место, набрав в 22 матчах 42 очка.
Сегодня, 23 марта, в Москве состоится заседание Исполкома РФС. На нем будет рассматриваться возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ).
Источник: Чемпионат
Дюков: какие решения будут приняты на исполкоме РФС? Правильные
"Шикарно". Гинер - о положении дел в ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер приехал на заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).
Фото: ТАСС