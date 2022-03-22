Дюков: какие решения будут приняты на исполкоме РФС? Правильные

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о том, какие решения буду приняты на сегодняшнем исполкоме.

Фото: РФС





Сегодня, 23 марта, в Москве состоится заседание Исполкома РФС. На нем будет рассматриваться возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ).



Напомним, ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что на собрании клубов, которое проходило накануне, большинство проголосовало за увеличение количества команд в РПЛ до 18. С 1998 года чемпионат России состоит из 16 команд.



Кроме того, ранее сообщалось, что клубы также лоббируют введения моратория на вылет в этом сезоне, который позволит всем командам, выступающим сейчас в высшем российском дивизионе, сохранить свои места.



"Послушаем, что скажут". Федун - перед исполкомом РФС "Какие решения будут приняты на исполкоме? Правильные", - цитирует Дюкова Sport24 Сегодня, 23 марта, в Москве состоится заседание Исполкома РФС. На нем будет рассматриваться возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ).Напомним, ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что на собрании клубов, которое проходило накануне, большинство проголосовало за увеличение количества команд в РПЛ до 18. С 1998 года чемпионат России состоит из 16 команд.Кроме того, ранее сообщалось, что клубы также лоббируют введения моратория на вылет в этом сезоне, который позволит всем командам, выступающим сейчас в высшем российском дивизионе, сохранить свои места.