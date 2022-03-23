Об этом сообщает РБ Спорт.
Напомним, ФИФА разрешила иностранным футболистам клубов Российской Премьер-Лиги приостанавливать с командами контракты до конца сезона в одностороннем порядке. Это правило будет действовать до 7 апреля.
28-летний Хашимото в 10 матчах чемпионата России забил два гола и отдал две голевые передачи. Соглашение японского полузащитника с российской командой истекает в 2024 году.
Ранее "Ростов" приостановил действие контрактов с пятью иностранными футболистами - Понтусом Алмквистом, Армином Гиговичем, Баштушем, Магнусом Кнудсеном и Деннисом Хаджикадуничем.
В расположении донского клуба остался только один легионер - гамбийский нападающий Али Соу.
Источник: Хашимото приостановил контракт с "Ростовом"
Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото приостановил контракт с российским клубом и покинул расположение команды.
Фото: ФК "Ростов"