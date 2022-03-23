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Федун: есть вариант, что Россию исключат из ФИФА и УЕФА

Владелец "Спартака" Леонид Федун после заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) объяснил решение отказаться от расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.
Фото: ФК "Спартак"
"Решение не принято, надо дождаться решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в мае. Никто не знает, что будет в будущем. Есть вариант, условно, что нас исключат. Или не исключат из ФИФА и УЕФА. Из этого надо исходить. Если остаемся в футбольной семье, то будем думать", - сказал Федун.

В понедельник, 21 марта, CAS отказал РФС в переносе стыковых матчей сборной России на более поздний срок.

28 февраля УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. 15 марта, CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации, 18 марта CAS отказал РФС в рамках дела ФИФА.

Источник: "СЭ"


Теги: Федун Спартак РФС УЕФА ФИФА
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