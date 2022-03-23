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Гендиректор "Зенита" прокомментировал грядущие изменения в лимите на легионеров

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о решении РФС по вопросу лимита легионеров.
Фото: ФК "Зенит"
С сезона-2022/23 в заявку команды Российской Премьер-Лиги на сезон сможет попасть 13 легионеров, восемь из них смогут одновременно выходить на поле. В заявочный лист команда РПЛ с сезона 2022/23 будет обязана включить не менее 12 доморощенных игроков.

"Об этом изменении давно шла речь. Его цель - повышение конкуренции как между российскими игроками и футболистами из стран ЕврАзЭС, так и между самими легионерами. Надеюсь, мы как и раньше сможем видеть сильных российских и иностранных футболистов на наших полях" - цитирует Медведева РИА Новости.

Также Медведев заявил, что пока рано говорить об изменениях в трансферной политике "Зенита" из-за новой формулы лимита.

Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле.

"Зенит" лидирует в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 22 матчах 48 очков. Отрыв от второго места составляет 5 очков.

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Теги: Зенит Медведев
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