"Я слышал, что планировалась официальная игра, открытая для болельщиков. Тогда все понятно. Лишний раз показать игроков болельщикам в такое непростое время — это было бы классно. А то, что собрались непонятно где, за забором потренировались... Я не вижу в этом особого смысла", - приводит слова Аршавина "СЭ".
Напомним, сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Ранее сообщалось, что на нем подопечные Валерия Карпина могут сыграть с молодежной сборной России.
Ранее Россия должна была сыграть со сборной Польши в стыковых матчах за право попасть на ЧМ-2022, но ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от матчей и турниров под эгидой организаций.
Аршавин - о сборной: собрались непонятно где, за забором потренировались. Я не вижу в этом особого смысла
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о сборе, который проводит российская национальная команда в марте.
Фото: ФК "Зенит"