"Иностранцы уехали в поисках лучших для себя вариантов. Они просто бросили команду. Взять Крыховяка, приобрели за большие деньги, поверили в него и сделали капитаном команды. А получается так, что он просто плюнул в лицо клубу и ушел. Он же мог взять паузу и посмотреть, что будет дальше. Время и сложные ситуации показывают, каким на самом деле является человек", - цитирует Деменко "РБ Спорт".
Напомним, Гжегож Крыховяк перебрался в "Краснодар" из "Локомотива" летом прошлого года. В этом сезоне он провел за клуб 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.
В марте "Краснодар" объявил, что Крыховяк в одностороннем порядке приостановил свой контракт с клубом до 1 июня. Польский полузащитник воспользовался правом, которое ФИФА предоставила всем иностранным футболистам РПЛ. В итоге Крыховяк подписал временный контракт с греческим АЕКом.
Деменко: Крыховяка приобрели за большие деньги, сделали капитаном, а он просто плюнул в лицо клубу и ушел
Бывший игрок "Краснодара" Максим Деменко поделился мнением об уходе Гжегожа Крыховяка из команды.
Фото: РПЛ