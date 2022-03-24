Созин - о наказании Слуцкого: тренер должен работать, учитывая сложную ситуацию. Но отвечать за свое поведение

Член Комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал наказание главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого за некорректные высказывания после матча с "Ростовом" (1:2).





Фото: "Чемпионат"





"Представитель Слуцкого извинился за тренера, высказал свою точку зрения, но позиция комитета – нарушение на лицо, высказывания признаны неэтичными. Почему не было реальной дисквалификации? Тренер должен работать, учитывая сложную ситуацию. Но отвечать за своё поведение. Следующее нарушение повлечёт за собой реальное наказание", - цитирует Созина



Напомним, после матча между "Рубином" и "Ростовом" (1:2) Леонид Слуцкий критически высказался о работе арбитра встречи Виталия Мешкова, назвав его "пародией на судью". На 18-й минуте матча Мешков показал прямую красную карточку форварду казанцев Виталию Лисаковичу, оставив "



После этого "Рубин" провел еще одну встречу в РПЛ, разгромно уступив



Сегодня комитет по этике РФС объявил, что Слуцкий будет оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до окончания сезона."Представитель Слуцкого извинился за тренера, высказал свою точку зрения, но позиция комитета – нарушение на лицо, высказывания признаны неэтичными. Почему не было реальной дисквалификации? Тренер должен работать, учитывая сложную ситуацию. Но отвечать за своё поведение. Следующее нарушение повлечёт за собой реальное наказание", - цитирует Созина "Чемпионат" Напомним, после матча между "Рубином" и "Ростовом" (1:2) Леонид Слуцкий критически высказался о работе арбитра встречи Виталия Мешкова, назвав его "пародией на судью". На 18-й минуте матча Мешков показал прямую красную карточку форварду казанцев Виталию Лисаковичу, оставив " Рубин " вдесятером.После этого "Рубин" провел еще одну встречу в РПЛ, разгромно уступив ЦСКА (1:6) в 22-м туре. В этом матче у "Рубина" также удалили двоих футболистов - Александра Ломовицкого и Сильвие Бегича.