"Рубин" не будет подавать апелляцию на решение комитета этики РФС по Слуцкому

Решение комитета по этике РФС о наказании Леонида Слуцкого останется в силе.

Фото: ФК "Рубин"





Сегодня комитет по этике РФС объявил, что Слуцкий будет оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до окончания текущего розыгрыша РПЛ за некорректные высказывания в сторону арбитра после матча с "Ростовом".



Напомним, после матча между "Рубином" и "Ростовом" (1:2) Леонид Слуцкий критически высказался о работе арбитра встречи Виталия Мешкова, назвав его "пародией на судью". На 18-й минуте матча Мешков показал прямую красную карточку форварду казанцев Виталию Лисаковичу, оставив " "Клуб не будет подавать апелляцию на решение комитета по этике", - цитирует пресс-службу "Рубина" РИА Новости Спорт Сегодня комитет по этике РФС объявил, что Слуцкий будет оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до окончания текущего розыгрыша РПЛ за некорректные высказывания в сторону арбитра после матча с "Ростовом".Напомним, после матча между "Рубином" и "Ростовом" (1:2) Леонид Слуцкий критически высказался о работе арбитра встречи Виталия Мешкова, назвав его "пародией на судью". На 18-й минуте матча Мешков показал прямую красную карточку форварду казанцев Виталию Лисаковичу, оставив " Рубин " вдесятером.