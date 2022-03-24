"Клуб не будет подавать апелляцию на решение комитета по этике", - цитирует пресс-службу "Рубина" РИА Новости Спорт.
Сегодня комитет по этике РФС объявил, что Слуцкий будет оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до окончания текущего розыгрыша РПЛ за некорректные высказывания в сторону арбитра после матча с "Ростовом".
Напомним, после матча между "Рубином" и "Ростовом" (1:2) Леонид Слуцкий критически высказался о работе арбитра встречи Виталия Мешкова, назвав его "пародией на судью". На 18-й минуте матча Мешков показал прямую красную карточку форварду казанцев Виталию Лисаковичу, оставив "Рубин" вдесятером.
"Рубин" не будет подавать апелляцию на решение комитета этики РФС по Слуцкому
Решение комитета по этике РФС о наказании Леонида Слуцкого останется в силе.
Фото: ФК "Рубин"